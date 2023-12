Furto aggravato a Benevento | denunciate due persone

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 28 dicembre 2023): Due uomini denunciati per il saccheggio di un bar, nell’ambito dell’azione anti-crimine delle forze dell’ordine Nella mattinata odierna, personale dipendente della Stazione Carabinieri diunitamente a quello del Nucleo Operativo e Radiomobile dihanno deferito un 41enne del posto ed una 35enne residente nell’agrigentino ma da alcuni mesi domiciliata in, per il reato diin un noto locale di questo centro avvenuto nella nottata di ieri. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri precedenti furti. I due agivano alla prime luci dell’alba dopo essersi assicurati che non vi fosse nessuno nei paraggi. ...