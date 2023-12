Fucili in mano a 16 anni | come cambierà la legge sulla caccia

ROMA " Dall'alba al tramonto si potrà cacciare. Di più, un'ora dopo la discesa del sole, che certe specie si mostrano a ora tarda. Fratelli d'Italia, il partito della caccia, con il ministro Francesco ...Nonostante molti avessero ipuntati su questo speciale natalizio in onda su Rai2 che, con un ...a fare sua una prima serata non facilissima grazie agli ospiti intervenuti per dargli una- a ...Le regioni avrebbero maggiore potere decisionale, con quindici amministrazioni su venti attualmente in mano al centrodestra. L’argomento della caccia e della sua normativa è sempre stato oggetto di ...Da Natale a Santo Stefano debutta su Rai2 con tante buone intenzioni e tanto cuore, dimostrando che il conduttore sa il fatto suo ma che deve crescere ancora un po' ...