Frosinone | i convocati di Di Francesco in vista del match contro la Lazio

I convocati del Napoli di Walter Mazzarri per la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone . Tutti i dettagli in merito Il Napoli scende in campo ... (calcionews24)

Dopo il pareggio contro il Genoa, la Juve ntus torna in campo per la partita contro il Frosinone , match valido per la diciassettesima giornata di ... (247.libero)

Commenta per primo Il tecnico delEusebio Di Francesco ha diramato l'elenco deiin vista della sfida di domani contro la Lazio valida per la 18esima giornata di Serie A. Questo l'elenco: Portieri: Cerofolini, ......ritorno I grandi assenti di settimana scorsa potrebbero fare ritorno non solo in listama ... Accanto a lui sempre Arnautovic LAZIO -, venerdì ore 20:45 Lazio, quanti assenti per ...Jean-Louis Gasset, commissario tecnico della Costa d'Avorio, ha diramato la lista dei convocati per la Coppa d'Africa che li vedrà come padroni di casa. Il torneo si giocherà dal 13 gennaio all'11 ...Domani è il giorno di Lazio - Frosinone, sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A. Per l'occasione, il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco ha diramato la lista ...