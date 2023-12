Frosinone | Di Francesco | 'Con la Lazio per vincere Turati out? Valuterò'

"Noi andremo a Roma per vincere, la nostra filosofia non cambia", dice il tecnico dei ciociari Frosinone - Secondo impegno romano stagionale per il ... (247.libero)

"Noi andremo a Roma per vincere, la nostra filosofia non cambia", dice il tecnico dei ciociari Frosinone - Secondo impegno romano stagionale per il ... (ilgiornaleditalia)

Profumo di derby per Eusebio Di Francesco , ex giocatore ed allenatore della Roma alla quale è rimasto molto legato. Per il tecnico del Frosinone (129 ... (247.libero)

Lazio -, parla DiA presentare il match in conferenza stampa, come di consueto, il tecnico gialloblù Eusebio Di: " Non si parte mai mentalmente battuti, anche se di ...Quale squadra mi ha sorpreso di più Sul gioco direi il, assolutamente: Dista facendo un grande lavoro con ragazzi talentuosi. È difficile affrontarli, in casa anche contro la ...L'allenatore sul giovane gioiello del Frosinone, ma di proprietà della Juventus: "Ho visto giovani a 18 anni avere contratti importanti e poi diventare delle meteore. E' molto importante chi ci si met ...Francesco Balzani a Te la do io Tokyo: In vista di Juventus-Roma io riproporrei la stessa formazione di quella vista contro il Napoli - On Air - Francesco Balzani di Leggo è intervenuto a Te la do io ...