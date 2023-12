Frattesi tiene sulle spine Inzaghi | il dubbio in Genoa-Inter modifica i piani

(Di giovedì 28 dicembre 2023)rischia di alterare le scelte diin, anche se solo relativamente. Puntorogativo sulla convocazione del numero 16 nerazzurro, che verrà valutato ad Appiano Gentile in queste ore. Probabile aggiornamento delle “gerarchie” dalla panchina CONVOCAZIONE A RISCHIO – La vigilia disi apre con unnon da poco in casa nerazzurra. La presenza o meno di Davidenella lista dei convocati di Simoneper la trasferta. Nulla di allarmante ma l’influenza che ha messo KO la mezzala romana a 48 ore dalla partita verrà valutata nella giornata odierna. Nel caso in cuinon riuscisse nuovamente ad allenarsi sarebbe impensabile portarlo a Genova. E ...

(43' st) ng. Calhanoglu 6 : Dovrebbe essere il più riposato di tutti perché non ha giocato ... Mkhitaryan 6.5 : C'è un motivo per cui il demone appena può losempre in campo: è assatanato,...Al 27' torna a farsi vedere il Lecce, Oudinvivo il pallone sulla sinistra e pennella un ... Bastoni; Darmian, Barella (44' st Klaassen), Calhanoglu (30' st Asllani), Mkhitaryan (44' st),...Visto quello che passa il convento, qui parliamo non di mense ma di chef. Sarebbero stati stellati se La Penna avesse visto live il rigore (non difficile) dato dopo OFR. Nel complesso, però, tiene la ...COPPA ITALIA - Diamo i voti ai protagonisti del match del Meazza vinto dagli uomini di Thiago Motta grazie ai gol di Beukema e di Ndoye dopo il temporaneo vanta ...