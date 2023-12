Fotogallery - Incidente in galleria a Urbino | le 4 vittime dello schianto

(Di giovedì 28 dicembre 2023) TRAGICO SCONTRO 28 dicembre 2023 10:03 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...

TRAGICO SCONTRO 28 dicembre 2023 10:03in galleria a Urbino, le 4 vittime dello schianto - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...commentain galleria a Urbino, le 4 vittime dello schianto - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisciin galleria a Urbino, le 4 vittime dello schianto - ...Nello schianto sono morti Sokol Hoxha, Cinzia Mariotti, Stefano Sabbatini e Alberto Serfilippi. Viaggiavano tutti sull'ambulanza ...Il ragazzo, 17 anni, era stato sbalzato dall'auto con il suo amico, Michelangelo Aruta, 22, che è morto nell'impatto, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. Era stato convocato in Nazionale per un ...