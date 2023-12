FOTO Frontale alle porte di Benevento | in due finiscono all’ospedale

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoScontrosulla SP27-Apice in territorio del capoluogo ed in prossimità di una centrale elettrica in contrada Cancelleria. Attornoore 8 di questa mattina, sono venute a collisione due autovetture una Fiat Stilo e una Fiat Punto. Due i feriti, un 53enne ed un 33enne, che sono stati prontamente trasportati in Ospedale dal 118. Sul posto la Polizia Municipale per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

