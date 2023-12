FOTO De Luca cade durante il brindisi | “E’ una seccia”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrisi,e tanto entusiasmo per ildi fine anno in Regione Campania alla presenza del Governatore Vincenzo De. E proprio quest’ultimo verso il finire dell’incontro è stato protagonista di un piccolo incidente che, alla fine, si è rivelato comico. Il Presidente si alza per brindare, un inserviente sposta la sedia, ma Denon si accorge di nulla eper terra, come nelle migliori gag comiche. Qualcuno è riuscito ad immortalare il momento con un video che sta facendo il giro del web. Nonostante la rovinosa caduta Desi rialza prontamente e affronta l’episodio con il suo consueto umorismo, scherzandoci sù: “E’ lache mi mandano”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.