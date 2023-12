FOTO Carceri | oltre la pena | il percorso riabilitativo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiChiunque è detenuto in un carcere è responsabile di un reato ed è giusto che sconti la sua. Anzi lo scopo della detenzione è proprio quella della rieducazione del condannato, così come previsto dall’art. 27 della Costituzione. Ciò significa che il detenuto non viene inserito nel circuito penitenziario semplicemente per essere punito per il reato commesso, ma anche per essere sottoposto ad un determinatodi riabilitazione che lo porti a diventare una persona “nuova”, consapevole del danno arrecato ma capace di reintegrarsi in società. Muove da questa ferma convizione l’azione che ogni giorno mette in campo Samuele Ciambriello, Garante campano dei detenuti, che questa mattina dopo aver precedentemente fatto una ricca spesa è andato a pranzare con le detenute del Carcere di Bellizzi ( 23 su 570 detenuti ...