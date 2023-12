Fondimpresa | il 2023 è l’anno europeo delle competenze Boom di formazione

In questa direzione va anche l'Avviso 4/con cuifinanzia la formazione per la Green Transition e Circular Economy nelle aziende, nel solosul tema green sono stati formati ...Lo dice il presidente di, Aurelio Regina, commentando i dati raggiunti dal fondo nel. fsc/gtrBuenos Aires, 28 dic. (askanews) – Diverse migliaia di persone hanno manifestato a Buenos Aires, dando luogo ad alcuni scontri con la polizia, durante la terza giornata di protesta in una settimana co ...Urbino, 28 dic. (askanews) – È di quattro morti il tragico bilancio dello scontro tra un pullman e un’ambulanza nella galleria della Statale 73 bis che collega Urbino a Fermignano (Pesaro e Urbino). S ...