Follia a Sabaudia | in mutande minaccia di dare fuoco al locale

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 28 dicembre 2023 – I Carabinieri dellaStazione, nel corso della serata del 26 dicembre ahanno deferito in stato di libertà per i reati di tentata estorsione e danneggiamento aggravato su edificio pubblico, un cittadino classe 91. Il predetto, in evidente stato di agitazione si era recato presso un’attività commerciale die, dopo essersi abbassato i pantaloni, hato di daralse il titolare non gli avesse fornito delle bottiglie di birra. Il deferito, successivamente condotto all’interno degli uffici della Stazione Carabinieri di, ha tentato di compiere gesti di autolesionistici colpendo le pareti nonché le ante blindate della finestra e danneggiando parte del compensato che riveste le ...

Se vale il principio per Cervinia, come la mettiamo allora con, Latrina ecc.Se vale il principio per Cervinia, come la mettiamo allora con, Latrina ecc.Nel corso della serata del 26 dicembre, a Sabaudia, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato, in stato di libertà.