Flop alla Juventus e “rapito” da Deco | firma con il Barcellona

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il calciomercato di gennaio vedrà ancora una volta laprotagonista: tra passato, presente, futuro e colpi di grande spessore. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono ancoraricerca della strada giusta da seguire ma da questa stagione hanno cominciato un cammino che sembra poter portare tranquillamente a un futuro ricco di successi e di grandi sfide. La squadra sta incanalando una serie di risultati che fanno ben sperare in vista delle prossime stagioni, con obiettivi sempre più ambiziosi. Il calciomercato porterà sicuramente volti nuovi in bianconero ma c’è anche qualche rimpianto da dover digerire per alcune situazioni che avrebbero potuto arricchire la, economicamente o almeno dal punto di vista sportivo. Calciomercato, è stato unin bianconero: ora lo vuole il ...

« Il ministro dell’economia e delle finanze aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico e finanziario ma per come si ... (feedpress.me)

Serie A, da pochi istanti si è concluso il match dell’Olimpico che ha visto come protagonisti Roma e Napoli . Scopriamo insieme cosa è accaduto Per ... (notizie)

E fa bene così di Mario Manca Nel 2023 abbiamo assistitocrisi dei supereroi. Lo sa bene il velocista DC rivelatosi il più grandenella storia dei cinecomic, con un incasso di appena 268 ...A distanza di oltre 30 anni provano a fare una serie su Disney+ che si rivela un. Troppo distante dal film. I fan sono delusi e volevano qualcos'altro, la serie viene cancellataprima ...Maria Chiara Giannetta dice addio a Don Matteo. Ma non sarà l'unica a salutare la fortunatissima serie tv in onda su Raiuno. «La prossima stagione della fiction ...Il MiC pubblica i lusinghieri dati di affluenza per Natale e Santo Stefano, ma non rilascia i numeri di presenze per la singola giornata di Natale. I sindacati parlano di flop ...