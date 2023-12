Flashmob in Piazza San Jacopo contro gli aumenti dell’IRPEF della Regione Toscana

Leggi su lortica

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La Cisl aretina non ha mancato di far sentire la propria voce in mezzo alla gente e ha scelto la centraleSanper unl’aumento. Il gruppo Cisl di Arezzo ha deciso di coinvolgere tutta la cittadinanza con un momento di confronto, solidale con la manifestazione regionale, per dire no all’aumento delle tasse decise dall’esecutivo regionale e che riguardano l’Irpef. Tre i punti fondamentali che Cisl ha voluto contestare alla: la contrarietà all’aumento dell’addizionale regionale Irpef decisa senza alcun confronto con le forze sociali ed economiche.Secondo la Cisl aretina inoltre l’aumento delle le tasse è la soluzione più semplice per far quadrare i bilanci, ma non è né la più giusta, né la più efficace, soprattutto ...