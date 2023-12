Fisco | arriva il Garante nazionale del contribuente Ma avrà pochi poteri | non può sospendere gli atti dell’amministrazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) C’è anche il decreto con le modifiche allo Statuto delnell’infornata di provvedimenti attuativi della delega fiscaleta giovedì 28 dicembre all’esame del consiglio dei ministri per il via libera definitivo. Stando alla narrazione del governo, l’intenzione è ancora una volta quella di rendere ilun po’ più “amico” di chi paga le tasse. Di qui per esempio l’ufficializzazione che in agosto e dicembre, durante le vacanze estive e natalizie, non ci saranno adempimenti né comunicazioni delle Entrate. Stop alle cartelle esattoriali, insomma. In concreto cambia poco: se ne riparlerà il mese successivo. Viene poi istituito – al posto dei già esistenti Garanti regionali – undel, scelto dal ministro dell’Economia con un mandato di quattro ...