Firenze | al Teatro di Rifredi Fabio Canino in «Fiesta»

A metà fra ild'oggetti, il circo in miniatura e un clown involontario, questo solo per ... Alle 10 , per il focus a cura del centro di residenza pugliese Trac , la Compagnia Fika disarà ...L' Orchestra della Toscana continua la tradizione di essere la prima ad aprire il nuovo anno alVerdi dilunedì 1° gennaio alle ore 17:00. E lo fa con " Grazie, Puccini!" , un omaggio a Giacomo Puccini, dando il via all'anno pucciniano nel centenario della sua scomparsa. Del ...Gli artisti italiani hanno già programmato i loro tour per la ripartenza, ma anche per la primavera e la prossima estate. C'è chi non rinuncia alle date nei palasport italiani a chi preferisce ...Dal 28 dicembre al 6 gennaio a Lecce la decima edizione di KIDS - Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni.