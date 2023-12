Fiorentina | Italiano | “Vincere contro il Torino per continuare a sognare”

(Di giovedì 28 dicembre 2023)sarà un match fra due squadre che sognano, e forse, puntano alla qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. Per i viola il sogno è quello della Champions League, con il tecnicoche nella conferenza stampa che precede il match, ha voluto caricare l’ambiente. Le parole di: “Siamo tornati a lavorare dopo tre giorni in cui abbiamo ricaricato le pile. Abbiamo recuperato dei giocatori, penso che ci siamo preparati bene per affrontare un avversario tosto. Ci siamo regalati una bella classifica prima di Natale, e ora vogliamoad alimentarla e a sognarci sopra, gara dopo gara e concentrandoci sempre sulla singola partita. Ilsta facendo un grande campionato: per noi è un altro test difficile da affrontare nel migliore dei ...

Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Monza Vincenzo Italiano , ... (calcionews24)

La Fiorentina si è trovata per cena re in un noto locale della città toscana. Presente anche Vincenzo Italiano , che è proprio l’organizzatore della ... (sportface)

...parlato nel giorno che precede il match contro laal Franchi. Il tecnico dei granata ha parlato del periodo della sua squadra e su quanto sarà difficile giocare contro il team di. ...Ma rispetto ad un anno fa si troverà di fronte unapiù su in classifica, al quinto posto ... Il nostro concetto è simile a quello di, giochiamo per riconquistare la palla il prima ..."Siamo tornati a lavorare dopo tre giorni in cui abbiamo ricaricato le pile. Abbiamo recuperato dei giocatori, penso che ci siamo preparati bene per ...Alla vigilia di Fiorentina-Torino, Vincenzo Italiano ha parlato ai canali social della squadra e annunciando di aver recuperato Giacomo Bonaventura e Lucas Martinez Quarta per il match ...