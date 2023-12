Fine anno | i rituali magici per aiutare l' amore

(Di giovedì 28 dicembre 2023) I CRISTALLI - A pietre e cristalli è sempre stato attribuito un potere magico. Ciascuno però deve trovare quello giusto per sé e per lo scopo che si vuole raggiungere. Esiste ad esempio un particolare ...

Discorso diverso su colline e montagne dove il clima rimane mite e soleggiato e sarà così fino alladell'anche se qualcosa di grosso bolle in pentola per il nuovo: una forte irruzione ...Slitta ancora, per motivi di salute, la tradizionale conferenza stampa didella presidente del Consiglio. Giorgia Meloni è malata, ma a sinistra c'è chi sostiene con certezza che la premier stia "scappando dai giornalisti", impaurita soprattutto dalla protesta ...Il Concerto di Capodanno 2024 assume però un significato ancor più eccezionale per due ricorrenze straordinarie: nel 2024 la Rossini raggiunge i 30 anni di attività, festeggiati con un cartellone di ...Brescia, 28 dicembre 2023 - "Fai la fine di Viktoriia" le diceva l'ex riferendosi a Viktoriia Vovkotrub, badante ucraina di 42 anni che è stata u ccisa dall’ex compagno tre anni fa a Brescia e poi ...