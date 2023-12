FIGC | mossa contro la Superlega! Nuova norma in Serie A | i dettagli

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La Superlega potrebbe scuotere le fondamenta del calcio. La, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, ha introdotto unache eviterebbe alle società italiane di parteciparvi– LaSuperlega spera di prendere piede in Europa. Dopo il no compatto le istituzioni hanno cominciato a muoversi per salvaguardare l’integrità dei campionati nazionali e non solo. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, in occasione del Consiglio Federale tenutosi la scorsa settimana la Federcalcio ha aggiunto unaapprovata all’unanimità sul sistema delle Licenze Nazionali 2024/25. Nel documento si legge di come sia stata introdotta una sorta di “clausola anti-superlega”: i club, oltre alla domanda di ammissione alla prossimaA i club dovranno ...

