Festa di fine anno con i richiedenti asilo del “Sai”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Progetto SAI Monteforte Irpino organizzerà il secondo appuntamento di “Mosaico”, un evento di sensibilizzazione per concludere l’in corso. L’evento si terrà il 29 dicembre 2023, con inizio alle 17.00 presso la Casa della Cultura in Piazza Umberto I, Monteforte Irpino. “Mosaico” rappresenta un’occasione per favorire l’integrazione attraverso la condivisione e la socialità. L’obiettivo principale di questa celebrazione è riunire la comunità in un momento di convivialità e aggregazione, promuovendo lo spirito inclusivo che caratterizza il Progetto SAI. La giornata sarà arricchita da attività di animazione pensate appositamente per i bambini e sarà un’occasione per raccontare i risultati ottenuti dal progetto, costruire momenti di integrazione e socialità sul territorio e farsi gli auguri in vista del nuovo. ...

