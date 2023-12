Ferrari | Michael Mann va matto per Modena | C' è poesia anche nell' acqua che si beve

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il regista quattro volte candidato all'Oscar ha parlato del suo amore per la città di, location che fa da sfondo al film incentrato sulle rocambolesce vicende di Enzo, regista quattro volte candidato all'Oscar, è tornato dietro alla macchina da presa per dirigere, film incentrato sulla storia di Enzoe del marchio automobilistico più noto al mondo. In una recente intervista per la CNN, il regista ha parlato del suo amore per, iconica location che fa da sfondo al lungometraggio. "Eravamo così immersia città che sembrava davvero di essere nel 1957. Si è creata una sorta di osmosi organica che ha reso le performance attoriali ancora più reali eil pubblico si è lasciato ...