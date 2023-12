“Femminicidio” | è la parola dell’anno per Treccani

(Di giovedì 28 dicembre 2023) nell’ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono L’Istituto della Enciclopedia Italiana ha selezionato “” come2023. La scelta ricade nell’ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono nata per promuovere un uso consapevole della lingua italiana. «Come Osservatorio della lingua italiana – spiega infatti Valeria Della Valle, direttrice scientifica, insieme a Giuseppe Patota, del Vocabolario– non ci occupiamo della ricorrenza e della frequenza d’uso dellain termini quantitativi, ma della sua rilevanza dal punto di vista socioculturale: quanto è presente nell’uso comune, in che misura ricorre nella stampa e nella saggistica? Purtroppo, nel 2023 la sua presenza si è fatta più rilevante, fino a configurarsi ...

La Treccani ha scelto la parola dell'anno del 2023 , e come specchio di questo anno così efferato e caratterizzato da femminicidi, non poteva che ...

