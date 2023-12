Femminicidio è la parola dell' anno 2023 secondo Treccani

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Laha scelto "" comedelnell'ambitoa campagna di comunicazione #leparolevalgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevolea lingua da parte'Istitutoa Enciclopedia Italiana. Nell'ennesimosegnato da innumerevoli casi di donne assassinate da uomini che nella maggior parte dei casi non accettavano la finea relazione, e con l'Italia ancora commossa dalla tragedia di Giulia Cecchettin, è questa la definizione di "" registrata nel Vocabolarioa lingua italiana: "Uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica di una donna in quanto tale, espressione di una cultura plurisecolare ...

La Treccani ha scelto la parola dell’anno del 2023 , e come specchio di questo anno così efferato e caratterizzato da femminicidi, non poteva che ... (metropolitanmagazine)

Da "uxoricidio" a "" Lanon è nuova, esiste nella lingua italiana dal 2001. Prima per parlare dell'omicidio di una donna si usava uxoricidio. Ma la scelta di farla ...... direttrice scientifica, insieme a Giuseppe Patota, del Vocabolario Treccani - non ci occupiamo della ricorrenza e della frequenza d'uso dellain termini quantitativi, ma della ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Ricorderemo il 2023, tra le altre cose, come l’anno di Giulia Cecchettin, delle piazze piene il 25 novembre, del rumore delle chiavi che ha sostituito il minuto di silenzio, della risposta compatta e ...