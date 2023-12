Femminicidi | i casi del 2023 | da Scialdone a Cecchettin | vittime di un amore malato

Leggi su notizie

(Di giovedì 28 dicembre 2023), idel: da Martinafino ad arrivare a Giuliadi undi unche in realtà non lo è mai stato. Un, fatto di possessività ed altro, fino a trovare la morte. Il numero deinon cessa purtroppo a fermarsi. Nemmeno quest’anno. Unche sta per giungere al termine e che ha segnato un altro dato allarmante. Sono 118 le donne che hanno perso la vita: accoltellate, uccise a colpi di pistola ed addirittura date alle fiamme. Proprio come se nulla fosse. Tra queste 96 di loro in ambito familiare. Ad annunciarlo il Viminale che ha diramato la nota di ...