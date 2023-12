Femminicidi | Giulia | Vanessa e la lunga scia di sangue che ha segnato il 2023 | i casi che hanno scosso l’Italia

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 28 dicembre 2023), un bollettino di guerra che registra nel118 vittime. Sono, Martina. Fidanzate, mogli, ex compagne, le cui vite sono state recise nel fiore degli anni anni senza pietà. Accoltellate, uccise a colpi di pistola, date alle fiamme: abbiamo imparato a conoscerle dalle cronache, siamo entrati nelle loro vite nel momento in cui loro le abbandonavano nel modo più atroce. E quasi tutte per mano di un ex compagno… Sono loro le 118 vittime dio, uccise dall’inizio dell’anno: 96 di loro in ambito familiare o affettivo; sono loro le donne al centro del report del Viminale che attesta, con numeri e riscontri, come in questoche volge al termine la violenza contro le donne non si ferma, alimentando un fenomeno che rispetto all’anno precedente ha ...