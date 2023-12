Federica Brignone | “Pettorale rosso? Lo voglio all’ultima gara Non pensavo di salire sul podio”

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023)ha conquistato un bel secondo posto nel gigante di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra ha saputo riemergere nella seconda manche dopo una prima prova condizionata da un errore, ha rimontato tre posizioni e ha chiuso ad appena 38 centesimi di distacco dalla statunitense Mikaela Shiffrin (ha recuperato 1.25 all’americana nella seconda manche). Alle sue spalle la svedese Sara Hector per appena sette centesimi, quarta la canadese Valerie Grenier. La fuoriclasse valdostana ha ribadito il proprio eccellente stato di forma anche sulle nevi austriache, dopo i due giganti vinti a Tremblant e il sigillo in superG a Val d’Isere. La nostra portacolori si è impossessata deldi leader della classifica di specialità e insegue Shiffrin a 163 punti di distacco ...