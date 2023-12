FARMACISTA

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 28 dicembre 2023) INSERITO DA: Relizont S.p.A. – IL GIORNO: 30/11/2023 SETTORE: Personale sanitarioSEDE DI LAVORO: Perugia Relizont S.p.A., filiale di Padova, ricerca per azienda cliente operante nel settore Beauty nella zona di Foligno (PG) un . La risorsa si occuperà delle attività di vendita di prodotti da banco, dell’ accoglienza e dell’ assistenza del cliente e della presentazione di prodotti parafarmaceutici. Avrà, inoltre, la possibilità di seguire il settore di cosmesi e di fitoterapia, offrendo al cliente le relative consulenze.Si offre: – assunzione con contratto a tempo indeterminato – ottima retribuzione – orario full-time oppure part-time con turni agevolati (NO lavoro di domenica) – rimborso iscrizione all’Albo – formazione continua e crediti ECM (obbligatori per il per mantenere l’iscrizione all’ Albo)Si richiede: – Laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche – ...