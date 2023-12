Fa un incidente e resta intrappolato tra le lamiere del suo furgone | per 6 giorni sopravvive bevendo solo acqua piovana

Si era parlato di '' in azienda. E molti avevano immediatamente avanzato le più disparate ...solo il dolore per una tragedia intima e personale e per il vuoto che la scomparsa di Luciano ...... i familiari hanno sperato che la 78enne riuscisse a salvarsi ma le ferite riportate nell'...lo choc non solo dei suoi cari ma di tutta la comunità di Spresiano diove Annamaria era molto ...Fortunatamente solo tanta paura per gli occupanti dei mezzi Violento scontro nel pomeriggio di ieri (27 dicembre) in frazione Taccoli, nel comune di San Severino Marche. Erano le 17.45 circa quando, p ...BITONTO – “Niente, nessun intervento, totale noncuranza: la provinciale 231, soprattutto all’altezza dello svincolo che porta sulla tangenziale, resta una delle strade più pericolose della Puglia, com ...