Eziolino Capuano | «La costruzione dal basso riesce nel 6 | 88% dei casi | nel 93% perdi palla Ma è una moda»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 dicembre 2023)intervistato dal Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano. Ci sono due grandi allenatori, Allegri e Mourinho, che stravedono per lei. «A me piacciono le persone che possono arricchirti. In questo caso, siamo di fronte a due mostri sacri dell’intelligenza umana. Max lo conosco da quando giocava con Camplone, allenatore Galeone; con Mou ci fu il primo contatto ad Appiano Gentile, nell’anno del triplete, quando andai come allievo del Supercorso. José andrebbe clonato, il più intelligente al mondo. Ma io sono amico di Antonio Conte, a Roberto De Zerbi voglio bene come a un figlio». Vivere dentro le etichette limita?: «Mi davano e mi danno del difensivista. Ma il mio calcio è equilibrato e sfido chiunque a dire che io non voglia la riaggressione immediata. Poi se ne escono con ...