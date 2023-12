Ex Whirlpool Napoli | Granisso IGF | “Oggi l’area è ufficialmente passata dalla Zes alla newco”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato sottoscritto questa mattina il rogito notarile per il trasferimento del compendio industriale exdi via Argine aItalian Green Factory (Gruppo Tea Tek). ”Con questo atto – spiega il ceo di Italian Green Factory Felicepassa definitamentecompetenza della Zesnuova azienda per procederereindustrializzazione come prevede il bando di assegnazione. Attendiamo a breve l’autorizzazione unica che ci consentirà di dare il via ufficiale ai lavori”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

