Ex Ilva | una nuova fumata nera | il balletto di Mittal e Invitalia sulle macerie dell’acciaieria Mentre il governo continua a temporeggiare

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Fino a quando durerà il macabrodei soci su ciò che resta dell’exormai non saprebbero dirlo neanche gli aruspisci, ci fossero ancora. Diin, l’accordo trae Arcelorper salvare la più grande acciaieria del Paese dalla crisi di liquiditàa essere lontanosi avvicina il momento in cui il siderurgico di Taranto rischia di ritrovarsi senza una fornitura di gas. La strategia delMeloni per garantire la continuità aziendale – impegno preso da ben quattro ministri e il sottosegretario Alfredo Mantovano davanti ai sindacati – resta ignotaè ormai dietro l’angolo la prima data cerchiata in rosso sul ...

Sarà quella la sede dunque in cui si cercherà di trovarequadra alla ricerca di un massimo allineamento o meno, per poi eventualmente riconvocare un nuovo Cda e nuovamente ...Il futuro di questo paese si gioca ora e il governo deve percorreresola strada: nazionalizzare l'excacciando Arcelor Mittal. Lo chiedono i lavoratori, vessati dadirigenza autoritaria ...Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a [email protected] o telefonando al numero verde ...Sarà in quella sede, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier, che si proverà a trovare una quadra in vista di una riconvocazione del Cda e di una nuova assemblea dei soci ...