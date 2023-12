Evviva la stampa che chiede il certificato medico alla Meloni per la sua influenza

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Chi non è più giovanissimo ricorderà perfettamente il «Libretto delle giustificazioni», un blocchetti dcopertina grigia con cui i genitori (o gli studenti «falsari») motivavano le assenze da scuola. Un oggetto superato dagli eventi, dmodernità e sostituito dal più efficace ed istantaneo Registro elettronico. Oggi però sembra che Giorgiadebba aprire le scatole dei ricordi scolastici per recuperare quel blocchetto e farsi scrivere dmadre la giustificazione per la mancata conferenzaprevista per oggi (dopo un primo rinvio della settimana scorsa) ed abituale appuntamento di fine anno di ogni Presidente del Consiglio nella sede della Federazione Nazionale della. Si, perché quel perdurare dell'che l'ha costretta a rinviare ogni ...

Pio e Amedeo in "Come può uno scoglio"! L'arte del politicamente scorretto al cinema è ancora praticabile. Lo dimostrano ancora una ...Gennaro Nunziante" dice Pio presentando il film alla"...Grande conclusione dell'americano che sisulla traversa. E potevano essere già 4 per un ... Pure un altro giovane, Bartesaghi,, entra per un attento Kjaer. Non cambia niente nel gioco del ...ANCONA Houston, abbiamo una soluzione. È finita la latitanza del branco di cinghiali che ormai da mesi scorrazzava indisturbato lungo tutta via Circonvallazione, in zona parco ...–Si sono appena conclusi i sorteggi a Nyon relativi agli ottavi di Champions League: la Lazio trova nuovamente il Bayern Monaco mentre Inter e Napoli affronteranno due spagnole… Leggi ...