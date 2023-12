Evade dai domiciliari ad Atripalda e finisce in carcere

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 28 dicembre 2023) a Bellizzi Irpino. Un 24enne non ha rispettato il provvedimento impostogli dal Tribunale di Avellinodaiad- I Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di un 24enne di. Attraverso il provvedimento disposta la sostituzione degli arresticon la custodia in. Tale misura è scaturite a seguito di denuncia per evasione. Sabato scorso, il giovane il 29enne si era allontanato arbitrariamente dall’abitazione dove era agli arresti. I militari dell’Arma lo hanno sorpreso ad Avellino, in piazza Duomo. L’uomo era in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcool. La puntuale refertazione segnalazione all’Autorità ...