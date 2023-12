Eutanasia | Adinolfi | ' depositato ddl per impedirla'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Il Popolo della Famiglia haoggi in Corte di Cassazione a Roma il testo di una proposta di legge di iniziativa popolare intitolata 'Diritto alla vita, reddito di maternità, sostegno ai sofferenti' che il presidente del movimento, Mario, spiega così: “Chiederemo ai cittadini italiani nel primo semestre del 2024 di aiutarci con la loro firma a portare in Parlamento un ddl che tutela tre diritti, una volta intangibili e ora messi in crisi: il diritto di ogni bambino a nascere senza essere sottoposto a selezione eugenetica o altri interventi violenti attuati da strutture sanitarie; il diritto di ogni donna ad essere sostenuta, se bisognosa, nella maternità; il diritto di ogni sofferente ad essere aiutato e curato, mai soppresso". "Ci ha ispirato la storia di Natale della ragazza che voleva suicidarsi ed è ...