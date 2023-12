Europee | Fontana | ' Lega? Tenere voti in congelatore non serve | mettersi in gioco' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Sull'Europa, essendo stato parlamentare europeo, so che le maggioranze si formano il giorno dopo il voto in Europa". Così il presidente della Camera, Lorenzo, incontrando la stampa parlamentare. "L'unica cosa che posso auspicare per quanto riguarda il mio movimento politico, al quale non do suggerimenti, perché hanno abbastanza leader, ministri e dirigenti per prendere le decisioni, è che lapossa essere parte del processo di cambiamento in Europa o comunque parte di quei partiti pienamente inseriti nel contesto europeo e che possa partecipare alla decisione sull'elezione del presidente della Commissione europea. Maninfunziona poco, è importantein".