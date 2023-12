Esposto in procura contro un sacerdote La diocesi di Bergamo | «Già attivati nell’intento di accertare la verità»

Don Valentino Salvoldi , Sacerdote della diocesi di Bergamo e in passato anche missionario in Africa, è stato accusato dalla Rete L'Abuso, ... (247.libero)

... almeno a fino all'Epifania, nemmeno dopo il fascicolo aperto dalladi Prato ieri. "Non si ... È nato sulla base dell'per truffa aggravata depositato da Codacons e Assourt in 104 Procure ...A presentare la denuncia era stata la famiglia : i parenti avevano depositato l'perché, a loro dire, ci sarebbero state delle negligenze nel prestare soccorso alla donna. Ora ladi ...La scure della Corte Costituzionale si abbatte su uno dei maxi-processi avviati dalla procura di Torino e spazza via dal fascicolo, con un colpo netto, tutte le conversazioni di Stefano Esposito, ...Nel fascicolo aperto della Procura di Milano è a modello 45: questo significa che non c'è nessuna ipotesi di reato, né la truffa e né la frode in commercio. Lo stesso vale a Prato e a Cuneo. Le ...