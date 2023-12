ESCLUSIVA IN ? Facchetti | «Lautaro Martinez | doppia concatenazione! Bisseck? Sorrido»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Gianfelice, figlio della leggenda Giacinto e noto scrittore, ha parlato a Inter-News.it.tra i temi trattati, così come la crescita die la grande stagione dei nerazzurri., prima parte di stagione pazzesca dell’Inter. Se lo aspettava? Sinceramente no. Speravo ovviamente, come tutti, che la parte trionfale dell’anno scorso con quello che è stato il raggiungimento della finale di Istanbul, per come è stata raggiunta e per come è stata giocata, avesse dato maggiore consapevolezza a tutti. Dall’allenatore ai giocatori. Però sicuramente l’estate, che aveva costretto la dirigenza a dover vendere il portiere, uno dei prezzi pregiati, più i vari Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, non pensavo che tutto girasse così bene. Invece, è stato fatto un grande lavoro sotto ...