Ercolano | Droga e laboratorio illegale di fuochi | zio e nipote arrestati

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Operazione Carabinieri ae ordigni esplosivi, zio eI Carabinieri della Tenenza dihanno effettuato un servizio a largo raggio setacciando le strade della città. Diverse le perquisizioni domiciliari, specie nelle abitazioni delle persone sottoposte a misure restrittive. Durante le operazioni a finire in manette il 37enne già noto alle forze dell’ordine C.L. e suo zio che di anni ne ha 59 ed è incensurato. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove i 2 vivono e nella quale il 37enne è agli arresti domiciliari. L. è stato arrestato per detenzione dia fini di spaccio perché i militari durante la perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato 21 grammi di marijuana, diverso ...

Controlli ad Ercolano in diverse zone della città. Trovata hashish per 204 grammi, due scooter rubati, munizioni A Ercolano i carabinieri della ... (puntomagazine)

, coppia di giovanissimi nascondein uno stanzino: scattati sequestri Due venticinquenni denunciati per spaccio Nel secondo tempo, dopo pochissimi secondi, Mosca prova a sorprendere il ......hanno arrestato un 35enne pregiudicato appartenente al gruppo Nizza dei 'Santapaola -', ...hanno tratto in arresto due persone con le accuse di detenzione ai fini di spaccio die ...L'operazione dei Carabinieri della locale tenenza, che hanno effettuato un servizio a largo raggio setacciando le strade della città ...Ercolano: Carabinieri impegnati nei controlli. In casa droga e un laboratorio illegale per i fuochi d’artificio. Zio e nipote in manette I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno effettuato un ...