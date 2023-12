Epilessia | come riconoscerla e curarla se è resistente ai farmaci

Leggi su dilei

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Circa una persona su tre, tra quanti fanno i conti con l’, sia trova ad affrontare una forma di patologiaai. Si parla di farmaco-resistenza quando il quadro si manifesta con la persistenza di crisi quando almeno dueanti-crisi appropriati e ben tollerati sono stati sperimentati. La scienza e la ricerca stanno trovando contromisure specifiche per queste situazioni, da adottare caso per caso, in base alle indicazioni dello specialista curante e alle condizioni del malato. Si va dall’intervento chirurgico che nella maggior parte dei casi è risolutivo sino alla sperimentazione diinnovativi e alle terapietecniche di neuromodulazione e dieta chetogenica. Quando si parla difarmaco-“Per ...