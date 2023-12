Enrico Letta | L' Europa resta una costruzione storta senza il pilastro sociale

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L'ex premier ragiona con Huffpost sull'eredità ancora attuale di Jacques Delors: "La sua era l'del sogno, oggi il sogno non c’è. C’è bisogno di un’Ue che non sia solo una reazione alle crisi, in cui ci sia il caloreaccanto alla freddezza dell’economia"