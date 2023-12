Enel in pole sulle reti intelligenti per vincere la sfida della transizione

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L’Italia vuole coprire il 40,5% dei propri consumi energetici con le fonti rinnovabili entro il 2030. L’obiettivo è contenuto nel Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) che il governo ha trasmesso a Bruxelles e che è destinato a essere approvato entro giugno prossimo. Un traguardo ambizioso, che nel settore elettrico si spinge fino al 65%, per cui sarà necessario sviluppare eolico e fotovoltaico, ma che difficilmente sarà raggiungibile senza investire con decisione sulla rete. O meglio. Una rete da 1,2 milioni di chilometri Le “smart grids” sono infatti una condizione necessaria per la, perché rendono più efficiente la distribuzione dell’energia elettrica che è ormai prodotta non più solo in grandi centrali ma in modo “diffuso” e “distribuito” sul territorio. Un ...

Il viaggio della missionetoè stato completato in quasi nove mesi, con oltre 23000 km ... Tra i partner del progetto c'è ancheX Way che ha fornito il supporto sulla strada Panamericana, ...Chris ha spiegato a Expedition Portal che l'obiettivo di 'ToEV' è dimostrare che i ... Grazie alla collaborazione conX Way , sono stati installati caricabatterie lungo il percorso, in ...La missione Pole to Pole è giunta a compimento, con esito positivo. Percorsi più di 23.000 km, con gran parte di questi in territorio inospitale. Anche un pizzico d’Italia nell’impresa, con Enel X Way ...