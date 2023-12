Empoli a Cagliari | Andreazzoli recupera Caputo

L'prepara la trasferta didi sabato pomeriggio, uno scontro diretto delicatissimo che vede i toscani in piena zona retrocessione ma per la quale Aurelio Andreazzoli recupera almeno l'...Punti salvezza già pesanti in palio tra(2) ed(3,75) e in Verona (1,95) - Salernitana (3,90), mentre Atalanta (1,44) a bassa quota al Gewiss Stadium contro un Lecce (7,50) in ripresa.L'Empoli prepara la trasferta di Cagliari di sabato pomeriggio, uno scontro diretto delicatissimo che vede i toscani in piena zona retrocessione ma ...Sarà un'antivigilia di Capodanno importante se non fondamentale per il Cagliari, che contenderà all'Empoli, nella gara in programma proprio il 30 dicembre alle 15 alla Unipol Domus, punti importantiss ...