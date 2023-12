“Elodie contro Gino Paoli? Le donne che trovo sexy nella musica sono due che non avevano bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia | Nico e Debbie Harris” | così Enrico Ruggeri

Eleonora Giorgi “Mi ha umiliata vederla dimenarsi tutta, seminuda , in televisione“. Nuovo attacco ad Elodie , stavolta in diretta televisiva. Nel ... (davidemaggio)

«Elodie è volgare - mi ha umiliata» : famosa attrice contro la cantante - parole pesanti (e fuori luogo)

Elodie in questi giorni sta subendo critiche e attacchi da ogni dove; non è la prima volta che la cantante è oggetto di polemica. In passato anche ... (donnapop)