Elmas secondo il Lipsia | “corre e dribbla bene | segna | ha forza mentale” Sembra uno utile al Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ormai era “già venduto”, quindi amen. Peraltro per 25 milioni di euro, non proprio spiccioli. Però la descrizione che Rouven Schröder, il direttore sportivo del, fa diè molto bella. A giudicare da quel che diceè davvero uno forte forte. Uno che quasi quasi sarebbe servito alper riprendersi dalla crisi… “Eljif è tecnicamente ben allenato,ed è anche pericoloso. E soprattutto ha un’ottima mentalità sia con che senza palla. Può essere utilizzato in modo flessibile, e può giocare centralmente in attacco ma anche su entrambe le fasce. Il suo scatto rapido e la sua robustezza fisica lo rendono molto forte nelle situazioni uno contro uno, e cerca sempre una via diretta verso la porta”. Le prime parole di...