Elmas | l’agente svela tutto | perché è andato via dal Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il mercato invernale, seppur debba ufficialmente ancora iniziare, ha portato già la prima cessione in casa. Gli azzurri hanno cedutoal Lipsia, ed il suo agente hato alcuni dettagli sul trasferimento e non solo. Nel corso del mercato invernale, alsi chiede di rinforzare e rimpolpare l’organico, visto diverse defezioni per problemi fisici ed una coperta corta, soprata centrocampo. Ancor prima dell’avvio ufficiale della sessione invernale, ilha già operato l’uscita di, che dovrà far agire ulteriormente e con fretta gli azzurri in quel reparto.del macedone si è espresso sull’addio del centrocampista, ma anche su altre tematiche.dispiega il ...