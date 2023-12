Elisabetta Gregoraci | ritratto di famiglia con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco Ma non c' è traccia del fidanzato Giulio Fratini

(Di giovedì 28 dicembre 2023)sono sicuramente una coppia sui generis: divorziati da alcuni anni, non hanno mai perso i contatti e non hanno di certo smesso di frequentarsi per...

Elisabetta Gregoraci è volata in Africa per festeggiare il Natale al caldo e se c'è chi apprezza il suo fisico mozzafiato sfoggiato continuamente ... (europa.today)

Anche Flavio Briatore e, nonostante si siano separati già da quasi 7 anni, continuano a mantenere ottimi rapporti. I due infatti stanno trascorrendo la vacanze natalizie insieme ...Lo scatto che fa sognare i fan della ...Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono sicuramente una coppia sui generis: divorziati da alcuni anni, non hanno mai perso i contatti e non hanno di certo smesso di frequentarsi ...Accuse a Elisabetta Gregoraci mentre è in vacanza: "assomiglia a Ilary Blasi, stesso chirurgo", ma lei non ci sta e risponde.