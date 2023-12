Elisabetta Canalis parla per la prima volta della fine del suo matrimonio e del nuovo amore per Georgian Cimpeanu | “Non è stato facile”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 28 dicembre 2023) E’ passato un po di tempo da quandoe il marito Brian Perri si sono separati e per lal’ex Velina di Striscia la Notizia ha rilasciato una lunga intervista a Grazia, in cui ha ammesso che negli ultimi tempi ha avuto qualche tormento: Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era cosi che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo. Nonostante la separazionenon tornerà in Italia, anche perchè non ha intenzione di stravolgere la vita alla figlia Skyler: Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 ...