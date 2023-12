Echo | il nuovo trailer Marvel Studios chiarisce il ruolo di Kingpin

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Manca poco (solamente) due settimane all’uscita die lasta già facendo un po’ di chiarezza su qualeavrànella serie. Sui social, l’account deiha ricordato ai fan che il ritorno di Alaqua Cox è imminente. Vincent D’Onofrio è presente nei panni di Wilson Fisk e Charlie Cox è entrato nella serie come Daredevil. Nelteaser,chiede al nostro protagonista chi è il vero mostro? Entrambi hanno fatto cose terribili per ottenere la loro strada. I fan dellahanno conosciutoin Occhio di Falco, quando era il braccio destro di Fisk. Alla fine di quella serie ha avuto un importante confronto cone lo ha lasciato in condizioni decisamente ...

