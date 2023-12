“Ecco come mettere a posto l’albero di Natale in 10 minuti senza smontarlo” | il trucco della tiktoker

Avete già scelto l’abito di Capodanno , ma non avete ancora deciso con che scarpe sfoggiarlo? Se la parola d’ordine è osare, la moda di quest’inverno ... (ilfattoquotidiano)

È la truffa dell’adesivo : “Lo attaccano sulle auto”. Ecco come funziona e cosa non fare per non cascarci

truffa dell’adesivo: come funziona e cosa fare per non cascarci. Si sa, la ricerca del parcheggio ideale è spesso un’impresa ardua e lunga, e ora ci ... (caffeinamagazine)