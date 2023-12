Ecco a cosa serve la mascherina | protegge i ladri nelle rapine

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Mercoledì 27 dicembre, sono le ore 13,45 in viale San Sisto, la strada più trafficata del quartiere di Perugia. Entra un uomo armato di coltello nella locale tabaccheria, sita nel punto più commerciale e frequentato della zona e, con indosso unaFfp2, si fa consegnare una ingente cifra in danaro e un grosso fagotto di biglietti della lotteria istantanea, i cosiddetti “gratta e vinci”. Mi sono trovato a passare di lì quasi contemporaneamente alla fuga precipitosa del malintenzionato, il quale ha approfittato di un momento in cui nel locale c’era solo la proprietaria, che ovviamente ha subìto un tale choc da non riuscire quasi a proferire parola per parecchi minuti. Ho raccolto la testimonianza di alcune persone che si trovavano nel luogo del crimine in quel momento. Alcuni di loro, in particolare, hanno puntato il dito proprio nei riguardi dell’uso demenziale ...