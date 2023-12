Eboli | rapina in un supermercato | banditi in fuga

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Un evento a dir poco spiacevole. Si sono verificati momenti di tensione, in via Unione Sovietica ad. Nei giorni scorsi, infatti, si è verificata unaall’interno di un. Due malviventi, con il volto coperto da mascherine ed armati di pistole, si sono fatti consegnare dai cassieri i soldi e poi si sono dati alla. Poco prima dell’orario di chiusura del negozio, due uomini, con il volto nascosto da una mascherina e armati di due pistole, sono entrati nel. Dopo aver minacciato i cassieri, si sono fatti consegnare il denaro contenuto nei registratori per poi darsi alla: il bottino ammonterebbe a circa 40mila €. Alla luce dell’alta affluenza di clienti in occasione delle festività natalizie, naturalmente, i solditi ...

